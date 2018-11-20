Погода в Молдове: что прогнозируют синоптики

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается пасмурная погода, вероятны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем составит от 0 до + 2 С, ночью будет морозно, метеорологи обещают - 2-3 градуса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Полиция призвала водителей проявлять осторожность во время метели

В ближайшие два дня - 21 и 22 ноября - ожидаются снегопады и морозная погода: днем - 2-3 градуса, а ночью - 3-5 градусов.

Атмосферное давление в норме, однако в течение суток возможны слабые геомагнитные возмущения, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Народные приметы

Говорят, что 20 ноября на реке лед уже окончательно замерзает. Рыбаки отправляются на рыбалку, предварительно проверив все свои снасти. В православной церкви 20 ноября почитается память святого Федота – одного из мучеников, которые пострадали за веру во Христа (всего их было около 30 человек). Именно Федот вместе со своими товарищами открыто проповедовал христианство, несмотря на то, что язычники принуждали его отречься от своей веры. В результате, Федот был арестован и казнен.