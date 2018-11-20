13:54 20 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Сергей Чокля, Президент НБМ

Глава Нацбанка Молдовы Сергей Чокля объявил об отставке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
Получить короткую ссылку
27610

Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля заявил, что уходит в отставку.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля сообщил во время брифинга, что подал заявление об отставке спикеру парламента Андриану Канду. Освободить свой пост он намерен 30 ноября.

"У меня была успешная карьера в Молдове. Надеюсь, реформы банковской системы страны будут продолжены", - сказал Чокля в ходе брифинга.

По его словам, через неделю состоится пресс-конференция, посвященная 25-летию молдавской национальной валюты – лея. На ней он ответит на все вопросы журналистов.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
Деньги в мусор: ежегодно Нацбанк Молдовы избавляется от миллионов банкнот

Парламент назначил Чокля главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Его кандидатуру поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет 7 лет.

Обещанного три года ждут, или Как Молдова обходится без денег Евросоюза>>>

У Сергея Чокля тройное гражданство — молдавское, румынское и французское. Он в течение 17 лет задействован в финансово-банковском секторе. Одна из последних занимаемых им должностей — глава отдела корпоративных финансов BNP PARIBAZ ZAO (Москва). Чокля окончил государственный университет Франции Пантеон-Ассас по специальности экономика.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаг Австралии.
    На дальних берегах

    Министерство иностранных дел Латвии собирается открыть еще два посольства — в Австралии и Бразилии – за три миллиона евро.

  • Самолет ВВС Литвы C-27J Spartan, архивное фото
    Нелетная погода

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис не смог улететь из Брюсселя из-за поломки самолета. Ранее подобная проблема возникла у президента страны Дали Грибаускайте.

  • Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
    Камень преткновения

    Вопрос присоединения Эстонии к договору ООН вырос в яростное противостояние политиков и может расколоть не только правительство, но и парламент.

  • Встреча представителей РЮО с сопредседателями женевских дискуссий
    Развивать формат

    Делегация сопредседателей посетила Цхинвал, чтобы обсудить повестку предстоящего раунда международных дискуссий в Женеве.

  • Флаг Австралии.
    На дальних берегах

    Министерство иностранных дел Латвии собирается открыть еще два посольства — в Австралии и Бразилии – за три миллиона евро.

  • Самолет ВВС Литвы C-27J Spartan, архивное фото
    Нелетная погода

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис не смог улететь из Брюсселя из-за поломки самолета. Ранее подобная проблема возникла у президента страны Дали Грибаускайте.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций
Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций: как это было
Девушка решила искупаться в озере, но ее прыжок прервал первый лед – угарное видео
Первая встреча со льдом: конфуз горячей блондинки попал на видео
Как выйти из заноса
Как выйти из заноса - советы водителям

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться