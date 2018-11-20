Глава Нацбанка Молдовы Сергей Чокля объявил об отставке

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля сообщил во время брифинга, что подал заявление об отставке спикеру парламента Андриану Канду. Освободить свой пост он намерен 30 ноября.

"У меня была успешная карьера в Молдове. Надеюсь, реформы банковской системы страны будут продолжены", - сказал Чокля в ходе брифинга.

По его словам, через неделю состоится пресс-конференция, посвященная 25-летию молдавской национальной валюты – лея. На ней он ответит на все вопросы журналистов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Деньги в мусор: ежегодно Нацбанк Молдовы избавляется от миллионов банкнот

Парламент назначил Чокля главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Его кандидатуру поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет 7 лет.

Обещанного три года ждут, или Как Молдова обходится без денег Евросоюза>>>

У Сергея Чокля тройное гражданство — молдавское, румынское и французское. Он в течение 17 лет задействован в финансово-банковском секторе. Одна из последних занимаемых им должностей — глава отдела корпоративных финансов BNP PARIBAZ ZAO (Москва). Чокля окончил государственный университет Франции Пантеон-Ассас по специальности экономика.