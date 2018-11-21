Курс на инвестиции: что обсудят в рамках молдо-российского экономического совета

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В Москве при участии президента Республики Молдова Игоря Додона состоится заседание молдо-российского экономического совета, в рамках которого участники обсудят реализацию заключенных во время МРЭФ-2018 инвестиционных соглашений на общую сумму более 150 миллионов долларов. Также будет определена дорожная карта по дальнейшему укреплению экономических связей двух стран и наращиванию товарооборота.

© Sputnik / Владимир Астапкович Рабочий визит Додона в Россию: выступление в Госдуме и встреча с диаспорой

Будут представлены такие проекты как совместный Торговый дом и экономический портал, который будет выступать официальным связующим звеном между предпринимателями двух стран, помогать им в поисках инвесторов и партнеров, а также позволит оперативно получать консультации по оформлению документов.

Додон рассказал о возможности снижения цены на российский газ для Молдовы>>>

"По итогам первого совместного форума мы уже заявляли, что российские бизнесмены готовы увеличить объем инвестиций в Молдову минимум до 1 миллиарда долларов в год на первоначальном этапе. Запуск промпредприятий на территории республики поможет нам быть более гибкими в санкционных реалиях. На заседании совета мы определим те барьеры, которые можно устранить уже сегодня и обсудим, на какие отрасли будут брошены силы в первую очередь", - заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, который возглавляет совет с российской стороны.

Игорь Додон рассказал, что ожидает Россия от Молдовы>>>

В заседании также примут участие заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Опоры России" Александр Калинин, а также представители делового сообщества двух стран.