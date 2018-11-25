"Отправились на приключение": малыши, сбежавшие из детсада, нашлись

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В соцсетях забили тревогу: два шестилетних мальчика пропали во время прогулки в детском саду на Телецентре.

Выяснилось, что территория учреждения не загорожена, дети, дождавшись удобного момента, сбежали от воспитательницы.

Мальчишек нашли спустя 2 часа в другом районе - на Ботанике. Живы, здоровы, не травмированы.

Сейчас вокруг этой истории начнутся разбирательства. Мать одного из беглецов рассказала, что, сын ей объяснил, что он с товарищем "отправились на приключение".

Директор детсада в интервью одному из частных телеканалов сообщила, что дети сбежали после творческих занятий, у малышей было время свободных игр на улице. Она обвинила в произошедшем воспитателя, назвав ее действия халатными.