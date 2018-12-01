В США умер Джордж Буш-старший

Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В США ушел из жизни 41-й президент страны Джодрж Буш-старший. Ему было 94 года.

Сообщение о смерит оставил в своем твиттере сын экс-президента Джордж Буш-младший, который также был главой Белого дома с 2001 по 2009 гг.

"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 1 декабря 2018 г.

"Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могли просить", - говорится в заявлении Буша-младшего.

Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, назвав 41-го американского президента великим человеком, обладавшим выдающимися лидерскими качествами и вдохновлявшим поколения американцев служить отечеству.

Буш-старший занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.