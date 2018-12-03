Катар выходит из ОПЕК

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Катар выйдет из Организации стран экспортеров нефти с 1 января 2019 года, сообщил в понедельник на пресс-конференции госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

"Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию ", - сказал аль-Кааби, которого цитирует РИА Новости. © Sputnik / Ramil Sitdikov Экономика слухов: почему нефть дорожала, потом дешевела и что будет дальше

На этой неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

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ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем, в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году.