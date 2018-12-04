Сильный туман внес коррективы в работу аэропорта Кишинева

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. В Кишиневе сегодня - сильнейший туман. В столице на дорогах пробки, а в аэропорту - корректировки в расписании.

"Дорогие пассажиры, из-за плотного тумана сегодня в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов Задерживается вылет/прилет самолета в/из Стамбула. Отменен рейс в/из Краснодара", - говорится на официальной страничке столичного аэропорта в соцсетях.

Также там призывается следить за изменениями на сайте аэропорта. В случае задержек или аннулирования рейса необходимо обращаться к авиакомпании, где были куплены билеты, чтобы узнать подробности изменений.

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