Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин 2018 года

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Составлен рейтинг 100 самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes. Его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

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Первые три строчки рейтинга заняли главы правительств ФГР и Великобритании - Ангела Меркель и Тереза Мей, а также глава МВФ - Кристин Лагард.

Меркель, занимающая пост канцлера с 2005 года, сообщила, что не будет переизбираться в 2021 году, но при этом она все еще "остается де-факто лидером Европы".

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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 49 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Бейонсе (50 место) и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини (67).

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