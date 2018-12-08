Гороскоп здоровья: чего стоит опасаться всем знакам зодиака в 2019 году

Хозяйка года – Желтая Свинья – благоволит активным людям, которые идут к своей цели. Это касается и такой чувствительной сферы как здоровье. Звезды советуют не лениться: заниматься физической зарядкой, чаще гулять и не забывать вовремя посещать врача.

© Sputnik / Osmatesco Астролог: этим знакам зодиака больше всех повезет в декабре

Овен

Звезды советуют Овнам не запускать ситуацию и вовремя обращаться к врачу. Едва уловимые симптомы, которые Вы ощущали в 2018-м, в наступающем году могут перерасти в нечто более серьезное. Особенно это касается тех представителей этого знака, которые испытывают дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Овнам нужно беречь себя. Не стоит ходить за продуктами в дождливую погоду, легко одеваться в мороз и долго находиться под кондиционером летом. Это может привести к простудным заболеваниям. Лечить их придется долго и дорого.

Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака>>>

Телец

Представители этого знака Зодиака, как правило, рождаются с хорошим здоровьем и доживают до глубокой старости без каких-либо серьезных заболеваний. В 2019-м Тельцы не будут чувствовать недомоганий и потребности обратиться к врачу. Это позволит выдержать сумасшедший график, в котором многие Тельцы будут находиться весь наступающий год. Единственное, из-за чего может пошатнуться здоровье, – усталость, которая возникнет ближе к октябрю. Несмотря на разгар рабочего сезона, звезды рекомендуют взять отпуск и укатить в дальние страны. Смена обстановки пойдет на пользу.

Близнецы

Проблемы похудения будут занимать мысли Близнецов на протяжении всего года. Они перепробуют все самые популярные диеты. Но ни одна из них не принесет желаемого результата, что будет раздражать представителей этого знака. В итоге Близнецы придут к выводу: не стоит бросаться в крайности. Нужно найти баланс между спортом, полноценным сном и умеренным питанием. Звезды советуют Близнецам в 2019-м году поберечь нервы и отнестись к неприятностям по-философски. Любая, даже самая сложная ситуация, рано или поздно разрешится. А потерянное здоровье может не вернуться никогда.

© Sputnik / Владимир Песня Новый год 2019: год какого животного по восточному календарю

Самый точный сексуальный гороскоп>>>

Рак

Год будет стабильным в плане здоровья для большинства представителей этого знака. Раки, которые в уходящем году прошли через серьезные испытания, почувствуют облегчение. Ситуация постепенно наладится, и старые болячки будут напоминать о себе все реже. Звезды советуют Ракам путешествовать, ходить на концерты, делать вылазки на природу. Иными словами, хорошее настроение и позитивное мышление помогут избежать обострения некоторых заболеваний. Не стоит также перегружать организм жирным мясом. Лучше переключиться на рыбу и бобовые. Они дадут организму необходимые микроэлементы.

Лев

Суетливая хозяйка года – Желтая Свинья – наделит этой чертой характера людей, рожденных под знаком Льва. Они приложат максимум усилий, чтобы успеть пройти всех врачей. И дело вовсе не в ухудшении самочувствия. Просто Львы решительно возьмутся за себя. Впрочем, самый главный совет специалистов, который услышат эти люди в наступающем году, будет связан с поездкой в санаторий. Откладывать покупку путевки в долгий ящик не стоит. Профилактические меры позволят предупредить возникновение хронических заболеваний. Особенно это касается Львов старшего возраста. Они могут почувствовать недомогание в суставах.

Дева

Девам в наступающем году потребуется восполнить свои энергетические ресурсы. Некоторые из представителей этого знака склонны к пессимизму и частой смене настроения. Причина тому – эмоциональное переутомление, которое преследовало Дев в уходящем году. В 2019-м звезды советуют не снимать стресс сомнительными средствами, наподобие алкоголя. Лучше заняться духовными практиками, самопознанием. Некоторым для поддержания морального духа потребуется консультация психолога. Впрочем, сильные духом Девы приложат все усилия, чтобы избежать стрессов. Для этого они найдут новое хобби или даже сменят работу.

Гороскоп от Василисы Володиной>>>

Весы

Наиболее критичным месяцем окажется июнь. Болезни могут прийти внезапно. Например, Весов может одолеть простуда посреди лета. Они также могут подхватить радикулит из-за сквозняков. Звезды советуют не уповать на крепкое здоровье, а поддерживать его всеми доступными методами. Было бы неплохо пересмотреть режим дня: не переутомляться, уделять время физическим нагрузкам и вовремя ложиться спасть. Весам в год Желтой Свиньи следует воздержаться от обильных застолий. От лишних килограммов избавиться будет нелегко.

Скорпион

Иммунная система Скорпионов будет упорно сопротивляться внешним атакам. Это позволит избежать осложнений в самый трудный период. Скорпионы будут подвержены вирусам и инфекциям, но они не принесут серьезных проблем. В остальном представители этого знака Зодиака будут чувствовать себя великолепно. Прилив сил ожидается в мае. Некоторые неожиданно для себя отправятся в пеший поход. Это укрепит физическую форму и поможет накопить моральные силы. Они понадобятся уже в сентябре, когда Скорпионов ждут серьезные перемены в жизни.

© Sputnik / Miroslav Rotari Палий: как при помощи астрологии заработать состояние

Стрелец

Представителям этого знака следует научиться доверять докторам. Заниматься самолечением не стоит. Самостоятельно поставленный диагноз может не подтвердиться в результате лабораторных исследований. В таком случае потерянное время вернуть будет невозможно. Тем Стрельцам, которых болезни обойдут стороной, звезды настоятельно советуют заняться общеукрепляющими процедурами. Было бы хорошо регулярно посещать бассейн и массажиста. Женщинам поможет восстановить здоровье русская баня.

Самый точный любовный гороскоп для всех знаков зодиака>>>

Козерог

Весь год Козероги будут чувствовать прилив сил. Занятия спортом принесут удовольствие. Те, кто только подумывает о походе в спортзал, наконец-то оторвутся от дивана и займутся собственным телом. Организм не даст сбоев даже в сезон простудных заболеваний. У Козерогов будет хороший иммунитет. Единственное, чего стоит серьезно опасаться - точек общепита. Именно там представителей этого знака Зодиака может подстерегать серьезная опасность. Лишний раз откажитесь от еды, приготовленной чужими руками. Это спасет организм от отравления.

Водолей

В 2019-м Водолеи не пощадят себя. Вредные вкусности, лишний бокал со спиртным могут сказаться на работе поджелудочной железы. Этот нежный орган первым отреагирует на не очень правильный образ жизни. Водолеи будут особенно уязвимы во время летнего отпуска, когда так хочется позволить себе лишнего. Тот, кто будет следить за питанием, серьезных проблем со здоровьем не испытает. Хозяйка года – Желтая Свинья – будет защищать представителей этого знака Зодиака. Весь год они проведут в хорошем тонусе.

Рыбы

Уделите время прогулкам на открытом воздухе. Они придутся как нельзя кстати уже по окончании зимы. Кислород и солнечные ванны вернут свежесть лицу и придадут сил, которые иссякли за время холодов. Звезды предостерегают: Рыбы в 2019-м году должны опасаться легких травм. Ничего серьезного Желтая Свинья не предвещает, однако ссадины, растяжения и ушибы могут подпортить настроение. К осени мелкие неприятности со здоровьем останутся позади. Рыбы с азартом окунутся в активный образ жизни. Некоторые из них впервые освоят новый вид спорта.