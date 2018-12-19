Матери, убившей сына в Казаклии, продлили арест на 30 суток

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Жительница Казаклии, убившая своего 39-летнего сына, арестована на 30 суток. Об этом сообщил сайт gagauzinfo.md со ссылкой на офицера пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежану Тукан.

После задержания на 72 часа мера пресечения для подозреваемой была изменена на арест длительностью 30 суток.

Женщина пройдет психиатрическую экспертизу, которая должна установить степень ее вменяемости в момент совершения убийства.

© Sputnik / Vitaly Belousov Полиция нашла "кантемирских убийц", совершивших страшное преступление

Ранее в ходе расследования выяснилось, что между 66-летней женщиной и ее 39-летним сыном произошел конфликт. Сын пришел домой пьяным, обвинил мать в том, что она вместо него получила пенсию по инвалидности.

Ссора переросла в драку: женщина ударила сына несколько раз по голове тяжелой кастрюлей, из-за чего он потерял сознание, а затем скончался. С наступлением ночи женщина вытащила тело во двор, забросала мусором и подожгла.

Когда она поняла, что сжечь таким образом тело не удастся, то взяла топор, отрубила от тела голову, ноги и руки, а затем вывезла части на местную свалку.

На следующую ночь она продолжила попытки сжечь останки, однако вскоре была задержана полицией.