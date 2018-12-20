Путин надеется на улучшение отношений РФ и США

Российский лидер отметил, что рано или поздно станет ясно, что нужно оттолкнуться от дна.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин надеется на улучшение в будущем отношений России и США. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, трансляцию которой ведет Sputnik Молдова.

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"Надеюсь, что что-то будет все-таки поправляться, а в конце концов мы достигнем дна наших отношений, и поймем, что нужно подниматься, нужно оттолкнуться от этого дна, подниматься, глотнуть воздуха свежего и с ясной головой подумать, как жить дальше", — сказал.

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Вместе с тем Путин прогнозирует новые атаки в США на американского лидера Дональда Трампа.

"Мы же видим, что там в настоящее время происходит. Сейчас поменяется власть в Конгрессе. Почти наверняка можно прогнозировать, что будут новые атаки на действующего президента. Сможет ли он в этих условиях выйти на какой-то прямой диалог с Россией, я не знаю. Это надо у них спрашивать", — подчеркнул Путин.

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Российский лидер в очередной раз выразил готовность провести встречу с Трампом, однако не знает, когда она может состояться.