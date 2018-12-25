Погодные рекорды Молдовы 25 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 25 декабря.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 25 декабря, зарегистрирован более столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 25 декабря 1902 года столбик термометра опустился до -17,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали совсем недавно. В 2010 году столбик термометра поднялся до +13 градусов.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 25 декабря, составляет 30,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.