Погодные рекорды Молдовы 25 декабря

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 25 декабря, зарегистрирован более столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 25 декабря 1902 года столбик термометра опустился до -17,9 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали совсем недавно. В 2010 году столбик термометра поднялся до +13 градусов.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 25 декабря, составляет 30,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.