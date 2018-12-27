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Игорь Додон

Додон объявил, каким образом поможет пострадавшим от пожара в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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Глава государства намерен выделить пострадавшим от пожара в Кишиневе единовременную помощь для покрытия текущих расходов.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в четверг встретился с членами трех семей, чье жилье и имущество пострадало в результате случившегося в ночь на среду пожара в Кишиневе, на Старой почте.

Пожар
CC0 / Pixabay / ernie
Стали известны новые шокирующие подробности пожара в Кишиневе

Что намерен сделать президент

"Мы окажем единовременную финансовую помощь каждой семье для покрытия текущих расходов, в том числе и для оплаты аренды временного жилья. Как и было ранее обещано, вместе с благотворительным фондом Первой леди Din suflet мы окажем им всю необходимую поддержку, включая средства на ремонт или полную реконструкцию дома", - написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

Детей из этих семей глава государства пригласил на утренник, который прошел в здании администрации президента и был организован для лучших учеников школ Кишинева.

Как произошел пожар

В результате возгорания в частном одноэтажном доме на Старой почте пострадало около 30% крыши, что сделало невозможным дальнейшее пребывание там десяти жильцов. Это три семьи с маленькими детьми. Возгорание произошло во вторник вечером. Его тушили два пожарных расчета. В данный момент место происшествия разгребают от завалов, очищают от следов пожара. Жильцы предполагают, что одна из причин возгорания – изношенность одноэтажного дома, которому уже порядка 60 лет >>>

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Теги:
пожар, Игорь Додон
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