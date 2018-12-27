Посол России в Молдове поздравил с Новым годом и Рождеством

Глава российской дипмиссии отметил, что уходящий год принес многим радость и успехи, и пожелал счастья, здоровья и благополучия.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников и жителей Молдовы с зимними праздниками.

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"Уважаемые соотечественники,

Дорогие друзья!

Примите мои искрение и сердечные поздравления с наступающим 2019 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий год для каждого из нас был по-своему знаменателен. Он принес свои радости и победы, успехи и достижения. Но всем он, несомненно, запомнится общим стремлением вперед – к дальнейшему развитию и процветанию. Свою важную лепту в этот созидательный процесс на многонациональной молдавской земле вносит и многотысячная российская диаспора, выступающая надежной опорой для углубления и расширения российско-молдавских отношений.

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Наши страны и народы объединяют многовековые культурно–гуманитарные и социально–экономические связи, единство цивилизационных и духовных ценностей, славное историческое прошлое.

Долг каждого из нас – бережно хранить и приумножать это общее великое достояние, завещанное нашими предками. В наступающем году мы будем отмечать 75-летие освобождения Молдавии от фашизма. Уверен, что эта дата станет еще одним консолидирующим звеном, способным укрепить атмосферу взаимопонимания между Российской Федерацией и Республикой Молдова в духе Договора о дружбе и сотрудничестве.

Счастья вам, здоровья и благополучия.

С праздником! С Новым, 2019 годом!".