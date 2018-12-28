Не превышайте скорость: на каких трассах в Молдове установлены радары

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила, на каких трассах в пятницу дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.
Представляем список участков дорог:
- M 5: Крива – Бельцы – Кишинев 255 – 266 км, 281 – 296 км;
- R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район);
- R 3: Кишинев – Хынчешты (Яловенский район);
- M 1: Кишинев – Леушень, (Яловенский район);
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 60 км;
- R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 101 км;
- R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сороки – Унгры;
- R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
- R 30: Кишинев – Анений Ной – Кэушаны, 35 – 95 км;
- R 34: Хынчешты - Леова - Кагул;
- R 33: Хынчешты - Лэпушна, 0-25 км;
- R 3: Чимишлия.