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Полиция

Не превышайте скорость: на каких трассах в Молдове установлены радары

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Водителям нужно соблюдать скоростной режим, за порядком на дорогах следят экипажи с радарами: публикуем список трасс.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила, на каких трассах в пятницу дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

Представляем список участков дорог:

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© Photo: Facebook / Alexandru Pînzari
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- M 5: Крива – Бельцы – Кишинев 255 – 266 км, 281 – 296 км;

- R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район);

- R 3: Кишинев – Хынчешты (Яловенский район);

- M 1: Кишинев – Леушень, (Яловенский район);

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 6: Кишинев –  Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 60 км;

- R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 101 км;

- R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сороки – Унгры;

- R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

- R 30: Кишинев – Анений Ной – Кэушаны, 35 – 95 км;

- R 34: Хынчешты - Леова - Кагул;

- R 33: Хынчешты - Лэпушна, 0-25 км;

- R 3: Чимишлия.

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Теги:
трассы, радар, скорость
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