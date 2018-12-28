Не превышайте скорость: на каких трассах в Молдове установлены радары

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Зимняя сказка только начинается: фотограф из Молдовы снял удивительное место Молдова – живописная и красивая страна, что еще раз доказывают снимки известного фотожурналиста Игоря Взорова. 167

В Индонезии из-за цунами более 40 тысяч человек покинули дома По версии специалистов, цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны. 55