Шок - границу Молдовы едва не потряс мощный взрыв

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Авария, намного более опасная, чем многие другие, произошла близ таможенного пункта "Леушень".

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон объявил, каким образом поможет пострадавшим от пожара в Кишиневе

Успели…

По данным местных СМИ, в ночь на субботу там столкнулись легковой автомобиль марки Volkswagen и автоцистерна MAN, полная бензина. В результате ДТП автоцистерна выехала с дороги, а 26 тонн топлива могли вытечь и спровоцировать взрыв.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на месте прибыли три экипажа спасателей и пожарных, которые работали около семи часов. Операция по устранению последствий аварии завершилась около 05.00, когда пожарные смогли эвакуировать бензин из цистерны. К счастью, никто не пострадал.

А несколько дней назад свою "аварийность" показали дороги столицы. На Заводской водителям знак пешеходного перехода - не указ!