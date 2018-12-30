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Ул. Георге Асаки, Кишинев, архивное фото.

Новый год в Кишиневе 30 лет назад - как это было

© Sputnik / Rodion Proca
Новости
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Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (106)
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Тридцать лет назад центр Кишинева в праздничные дни выглядел совершенно иначе.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Кто-то из великих сказал: "Чтобы ярче увидеть настоящее, нужно пристальнее всматриваться прошлое".

Не особо развивая здесь эту мысль, но и не открещиваясь от нее, предлагаем вам взглянуть на снимки более, чем 30-летней давности. На них изображен некогда Парк Победы, ныне Сквер кафедрального собора, где в канун 1987 года среди снежных сугробов развернули праздничный антураж с новогодней елкой и панно для фотографирования.

Люди заполонили парк, они гуляют, играют в снежки, а дети уже успели слепить несколько снежных баб.

Автор этих снимков, известный фотограф Игорь Взоров, разместив их в фейсбуке, отметил в своей подписи под постом, что даже не верится — прошло уже целых 30 лет!

А вы, уважаемые посетители сайта Sputnik Молдова, какими помните зимние праздники 10-ти, 20-ти, 30-тилетней давности? Присылайте нам ваши фотографии тех лет и делитесь воспоминаниями! Лучшие фото будут опубликованы у нас на сайте.

Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (106)

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Теги:
Новый год, Кишинев
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