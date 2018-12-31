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Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске

Путин оценил масштаб трагедии на месте происшествия в Магнитогорске

© Photo : Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Новости
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Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник в Магнитогорск. Он сразу отправился на место трагедии. Сейчас там продолжается разбор завалов.

Трагедия в Магнитогорске
© Ruptly
Что сейчас происходит в Магнитогорске - смотрите видео с места трагедии

СМИ сообщают, что президент Росии на месте оценил масштабы разрушения в жилом доме.

Спасатели продолжают искать тела погибших и пострадавших. Трагедия произошла рано утром 31 декабря.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что осмотрела пострадавших, и уточнила, что один из них — это 13-летний мальчик Сергей. У него черепно-мозговая травма и обморожения 1-й и 2-й степени. Но угрозы его жизни нет, передает издание 74.ru

(upd) Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва. Он

подчеркнул, что к работе в комиссии будут подключены все необходимые ведомства.

Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По последней информации МЧС, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы, судьба 35 неизвестна.

Осенью аналогичная трагедия произошла в Кишиневе. В результате взрыва было разрушено несколько квартир многоэтажного дома. Причиной ЧП с наибольшей вероятностью стало незаконное использование в одной из квартир газового баллона. Погибли четыре человека, среди которых — маленький ребенок.

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