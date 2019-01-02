Граждане Молдовы на третьем месте по числу гастарбайтеров в Израиле

Из всех стран постсоветского пространства в Израиль на работу активнее всех едут жители Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Молдова оказалась среди основных поставщиков иностранной рабочей силы для Израиля. Эти данные были опубликованы Центральным статистическим бюро Израиля (ЦСБ), сообщает сайт Vesty.co.il.

На первом месте по численности гастарбайтеров на израильском рынке труда — Таиланд (25%) и Филиппины (22%). Молдова находится на третьем месте (15%), затем следует Индия (11,5%).

Всего в Израиле живут 167 тысяч иностранных рабочих, почти каждый третий попал в страну по туристической визе.

В год, по данным ЦСБ, в Израиль легально въезжают для работы около 57 тысяч гастарбайтеров, покидают страну лишь 50 тысяч.

Число иностранных туристов, оставшихся в Израиле с нарушением визового режима, по подсчетам ведомства, составляет около 70 тысяч.