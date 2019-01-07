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Число зарегистрировавшихся к выборам молдаван диаспоры удвоилось

© Sputnik . Денис Асланов
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (82)
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На участие в предстоящих парламентских выборах в Молдове регистрируется все больше граждан страны. проживающих за рубежом.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. За первые дни текущего года почти удвоилось число граждан Республики Молдова с правом голоса, проживающих за границей, которые зарегистрировались предварительно для участия в выборах 24 февраля 2019 года.

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Центральная избирательная комиссия сообщила, что до 31 декабря 2018 года было зарегистрировано всего 6 385 избирателей. А 5 января 2019 года число молдаван за рубежом, объявивших о своем намерении пойти на выборы, выросло до 11 475 человек. 

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Большинство граждан с правом голоса, находящихся  за пределами страны, зарегистрировано в избирательном округе 50 (Европа), расположенном на западе от Республики Молдова – 9587 человек. В округе 51 (Канада и США) было зарегистрировано 1418 избирателей, тогда как в округе 49, расположенном на востоке – только 394 человека, в том числе 157 в России. 

По количеству зарегистрированных избирателей лидирует Италия (2196 человек), за которой следуют Великобритания (1635), Румыния (1433), Германия (1077), Франция (949) и Ирландия (660). 

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В то же время предварительно зарегистрировались на парламентские выборы и республиканский консультативный референдум всего 58 граждан, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра.  

Избиратели могут зарегистрироваться до 9 января 2019 года, но не позднее, чем за 25 дней до дня выборов, они могут отменить предыдущую регистрацию.

Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (82)

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