Корабли ВМФ России взяли на сопровождение судна НАТО в Черном море

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО в Черном море осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков", сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

В четверг вечером группа кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Черного моря для проведения учений и отработки взаимодействия с "партнерами" из Украины и Грузии.

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"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - цитирует РИА Новости сообщение центра управления обороной. Уточняется, что сопровождают судна НАТО корабли "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Ранее отмечалось, что канадский и испанский корабли из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после президентских выборов на Украине. Во время визита в причерноморский город капитаны иностранных фрегатов встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также примут посетителей у себя на борту во время открытых для посещения часов. А между тем наблюдатели отмечают, что численность контингента НАТО у границ Российской федерации увеличилась.

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