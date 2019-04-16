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апелляционная палата

Сообщение о бомбе в Кишиневе: всех из здания Апелляционной палаты эвакуировали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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14010

На место происшествия прибыли специализированные службы: проводится проверка.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Утро вторника для посетителей и работников Апелляционной палаты Кишинева началось с эвакуации.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Неизвестный сообщил о бомбе в одной из школ в Дрокиевском районе

Причина - звонок о заложенной бомбе.

"Звонок поступил в 10.40 на единый номер "112". Звонил мужчина, который сообщил, что в здании Апелляционной палаты заложено взрывное устройство. Незамедлительно на место происшествия прибыли специализированные службы. Весь персонал и находившиеся в здании люди были эвакуированы. На данный момент проводится проверка", - заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.

Если информация о готовящемся взрыве не подтвердится, то звонившему может грозить даже лишение свободы. Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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Теги:
сообщение, Кишинев, бомба
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