Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Госдума наделила президента России полномочиями определения иностранных граждан, которые могут получать гражданство РФ в упрощенном порядке. Указ Путина вступает в силу со дня его официального опубликования - 24 апреля.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей, документ опубликован на сайте kremlin.ru

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве РФ"", - говорится в документе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования - 24 апреля.

Ранее Госдума РФ приняла закон, которым предлагается наделить президента страны полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Как отмечается, предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Путин рассказал, почему в РФ работают над упрощением получения гражданства

В декабре 2018 года Путин подписал закон о получении российского гражданства для иностранцев в упрощенном порядке. Закон позволяет соотечественникам и членам их семей, проживающим за рубежом, которые имеют вид на жительство или регистрацию в России, обратиться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворт. Жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность смены власти, на митингах в начале апреля 2014 года провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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В феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что в тексте указа "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

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