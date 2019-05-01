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Концерт Веры Брежневой на площади Свободы (6 июля 2018). Ереван

Новый позор Веры Брежневой попал на видео

© Sputnik / Aram Nersesyan
Новости
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Экс-солистка ВИА Гры и участница поп-проекта "Время и стекло" Надя Дорофеева устроли дикие пляски на столле.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Жизнь артистов вне сцены тоже полна шоу: на днях экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева и участница поп-проекта "Время и стекло" Надя Дорофеева надели белоснежные костюмы и похулиганили на закрытой вечеринке. 

Однако видеоролик, на котором запечатлено, как две взрослые дивы "отрывались по полной", попал в соцсеть. Точнее, его выложила в свой Instagram Дорофеева. Певица даже подписала клип: "Черт, жизнь меня к такому готовила". Так что никакой закрытой вечеринки у подруг не получилось.

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К чему готовила 29-летнюю Надю жизнь, поклонникам осталось неизвестно. А ее подруга и партнерша по сцене и видеоклипов Дана Балана Вера Брежнева призналась недавно:  "Я не святая". А до этого она потеряла юбку прямо на сцене.

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Теги:
танцы, девушки, видео
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