Новый позор Веры Брежневой попал на видео

Экс-солистка ВИА Гры и участница поп-проекта "Время и стекло" Надя Дорофеева устроли дикие пляски на столле.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Жизнь артистов вне сцены тоже полна шоу: на днях экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева и участница поп-проекта "Время и стекло" Надя Дорофеева надели белоснежные костюмы и похулиганили на закрытой вечеринке.

Однако видеоролик, на котором запечатлено, как две взрослые дивы "отрывались по полной", попал в соцсеть. Точнее, его выложила в свой Instagram Дорофеева. Певица даже подписала клип: "Черт, жизнь меня к такому готовила". Так что никакой закрытой вечеринки у подруг не получилось.

View this post on Instagram A post shared by Nadya my Queen💗 (@nadya_dodo_queen) on Apr 28, 2019 at 9:26am PDT

К чему готовила 29-летнюю Надю жизнь, поклонникам осталось неизвестно. А ее подруга и партнерша по сцене и видеоклипов Дана Балана Вера Брежнева призналась недавно: "Я не святая" . А до этого она потеряла юбку прямо на сцене.

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