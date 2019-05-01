Первомайское шествие стартовало в Кишиневе

Среди участников акции много представителей разных профессий, а также учащаяся молодежь.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Первомайское шествие, организованное партией социалистов, стартовало в Кишиневе.

Колонна начала движение от бульвара Ренаштерий (Возрождение). В первых рядях идут депутаты Государственной Думы РФ Алексей Нилов и Артем Туров, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.

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Среди участников акции много представителей разных профессий, а также учащаяся молодежь - суденты. Демонстранты несут цветы, флаги и воздушные шары.

С утра в Кишиневе облачно, температура воздуха поднялась до 18 градусов тепла. В марше принимают участие около 7 000 демонстрантов, сообщили в пресс-службе ПСРМ. Там уточнили, что ожидается еще больше участников акции.

Демонстранты движутся к Национальному театру оперы и балета им. Марии Биешу. В сквере театра, примерно в 11.00, состоится митинг.

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