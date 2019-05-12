Коллектив Sputnik Молдова поздравляет свою коллегу с рождением дочери Евы

В настоящем коллективе радость делят на всех - у сотрудницы Sputnik Валерии Фортуна-Бусуйок родилась красавица-дочка, с чем коллеги ее искренне поздравляют.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Нет ничего радостнее и важнее в жизни женщины, чем рождение ребенка. Его первый крик, первый шаг, первая улыбка. Мать и дитя становятся одним, неразлучным организмом и все радости делят пополам.

В Международный день матери наша коллега Валерия Фортуна-Бусуйок родила дочь Еву. В дружном коллективе, таком, как Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова, все радости принято разделять с тем, кто рядом.

Сотрудники агентства поздравляют молодую маму и, конечно же, счастливого отца Николая Бусуйок! Желаем дочке Валерии расти здоровой и счастливой, радовать родителей, уверенно идти по этой долгой жизни! Пусть все невзгоды и печали обходят стороной, пусть ей всегда ясно светит солнце, а мир открывается во всех своих красках и оттенках! С днем рождения, Ева!

Коллектив Sputnik Молдова.

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