В Гагаузии массово гибнут пчелы, спецкомиссия выясняет причины - фото

Членам комиссии предстоит установить причину гибели пчел в районах сел Томай и Гайдар.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Массовая гибель пчел в ряде сел Гагаузии вызвала панику среди владельцев пасек. Причины падежа пчел предстоит выяснить специальной комиссии, которая была создана для расследования инцидента.

© Sputnik / Игорь Агеенко Почему в Молдове гибнут пчелы: несладкие подробности медового бизнеса

В комиссия вошли специалисты управления по безопасности пищевых продуктов Комрата, управления агропромышленного комплекса Гагаузии и Чадыр-Лунгской районной администрации. Эксперты работают на пасеках и в полях близ сел Томай и Гайдар, где зафиксированы случаи гибели пчел.

В селе Гайдар члены комиссии провели совещание с пострадавшими пчеловодами и администрацией местной примэрии. Затем посетили рапсовые поля и пасеки, сообщает новостной портал gagauzinfo.md. Аналогичная работа будет проведена и в селе Томай.

Специалисты отобрали образцы рапса и погибших насекомых для проведения экспертизы.

© Photo : Кройтор Дмитрий Пчеловоды села Томай, Чадыр-Лунгского района бьют тревогу по поводу массовой гибели пчел

На прошлой неделе группа пчеловодов из Гагаузии обратилась в прессу Молдовы с сообщениями о падеже пчел. По предположениям аграриев, гибель произошла по причине опрыскивания полей рапса и фруктовых садов инсектицидами.

"Первые признаки отравления были обнаружены вечером 6-7 мая 2019 года. Процент гибели пчел составляет порядка 60-70%, массовая гибель продолжается", — сообщил пчеловод Дмитрий Кройтор из села Томай в открытом письме, которое было направлено в редакции СМИ республики.

В адрес пчеловодов никаких предварительных уведомлений об обработке полей не поступало. Нанесен колоссальный ущерб пчеловодческим подворьям на сотни тысяч леев", — отмечают пчеловоды.

В открытом письме сообщается, что подобные случаи происходили уже неоднократно.

Ранее международные эксперты заявляли, что массовая гибель угрожает пчелам на всех континентах уже в ближайшие годы. Выводы ученых были опубликованы в научном журнале Functional Ecology.

В последние годы экологи фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех континентах. За последние пять-десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30 процентов, а численность домашних пчел в США только за один год уменьшилась вдвое.

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