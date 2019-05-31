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Папа Римский Франциск

Папа Римский прибыл в Румынию: с кем встретится понтифик

© Sputnik / Асатур Есаянц
Новости
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Папа Франциск — второй понтифик, приезжающий в Румынию. Первым страну посетил Иоанн Павел II, в мае 1999 года. 

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Папа Римский Франциск прилетел в пятницу в Бухарест. Он совершает апостольский визит в Румынию, который продлится несколько дней, передает ro.sputnik.md

У понтифика запланированы встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьером Виорикой Дэнчилэ, депутатами и сенаторами, а также представителями дипломатического корпуса. Они пройдут в президентском дворце Котрочень.

Затем у него намечена встреча с Патриархом православной церкви Румынии Даниелом.

Девиз Папы

Визит главы Римской католической церкви проходит под девизом "Идем вместе!".  Понтифик посетит Бухарест, Яссы, Блаж и Марианский храм в Шумулеу-Чук.

Основные мероприятия пройдут первого июня в Яссах, а для обеспечения общественного порядка муниципалитет установит в центральной зоне пять километров защитных ограждений. Церковные службы и проповеди с участием понтифика будут вестись на латинском, итальянском, румынском и венгерском языках. Папу будут сопровождать кардиналы Святого престола.

На румынском папамобиле

Понтифик будет передвигаться на специальном автомобиле, который произведен в Румынии. Об этом рассказал примар (мэр) Ясс Михай Киркэ.

"Папамобиль будет румынского производства. Это обязательство группы Dacia Renault, которая уже работает над двумя папамобилями, на которых Папа Франциск будет ездить по Румынии", - сказал Киркэ.

По его словам, примэрия Ясс предоставит 150 общественных автобусов, которые будут курсировать по специальному маршруту для паломников, собирающихся на встречу с Папой Франциском.

Папа Франциск — второй понтифик, приезжающий в Румынию. Первым республику посетил Иоанн Павел II, в мае 1999 года.  

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