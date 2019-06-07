Переговоры ПСРМ и блока ACUM: уж полночь близится, а ясности все нет

Об итогах переговоров по созданию коалиции в парламенте станет известно в субботу.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Партия социалистов и блок ACUM объявят в субботу свое решение по созданию коалиции. Об этом заявила журналистам лидер PAS Майя Санду.

В пятницу вечером представители ПСРМ Влад Батрынча, Василе Боля, Корнел Фуркулица и Гайк Вартанян сели за стол переговоров с участниками PAS и DA. Как написал в социальных сетях вице-председатель PAS Михай Попшой, на встрече стороны обсуждали, что можно сделать за оставшееся время, пока не истечет срок, после которого парламент должен быть распущен.

"Есть еще вопросы и детали, которые нужно обсудить. Сегодня - не крайний срок. Завтра у нас есть шанс вывести страну из этой ситуации. Мы не знаем точно, когда мы встретимся. Завтра утром у ПСРМ будет собрание", - сказала лидер PAS Майя Санду.

Она выразила уверенность, что в субботу состоится заседание парламента, на котором будет избран председатель.

"У нас есть кандидаты и для каждого министерства, попытаемся убедить социалистов, что мы можем создать профессиональное правительство, которое будет работать на благо граждан страны", - заявила политик.

Напоминаем, что сегодня, 7 июня, наступает крайний срок для формирования нового правительства. Так, согласно Конституции Республики Молдова, 8 июня президент Игорь Додон обязан распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Наиболее вероятное решение Партии социалистов - досрочные парламентские выборы>>>

Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил после заседания Республиканского совета Партии социалистов, что в сложившейся ситуации приходится констатировать, что в стране возможны досрочные выборы.

Конституционный суд сразу после заседания социалистов опубликовал решение на запрос главы республики о том, когда истекают три месяца (90 дней), отведенные парламенту по Конституции на формирование правительства.

В решении КС отмечено, что "признается недопустимым запрос президента Республики Молдова Игоря Додона по интерпретации статьи 85 п. 1 Конституции и статьи 63 п. 2 и 3, ст. 69 п.2 и 103".

В пояснении инстанции сказано, что "исходя из текста статьи 103 п.1 Конституции выходит, что срок три месяца (90 дней), когда новоизбранный парламент должен сформировать правительство, начинается с даты утверждения результатов выборов. Суд подчеркивает, что в этом случае применимость правила In claris не может поддаваться интерпретации (ясно изложенные тексты не могут интерпретироваться).

Таким образом, именно от 9 марта отсчитываются 90 дней, за которые парламент должен был сформировать большинство и правительство. Исходя из этого, в пятницу, в полночь истекает указанный в Основном законе срок и президент может распустить парламент.

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