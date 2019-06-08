Президент Молдовы не распустит в субботу парламент

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Парламент Молдовы в субботу не будет распущен, фракции должны снова сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая на экстренной пресс-конференции.

Додон озвучил несколько своих решений. Первое - он не распустит парламент в субботу. Второе - в понедельник президент созывает депутатов на заседание. Третье - он призвал граждан не подаваться на провокации, не выходить на акции протеста.

Додон уточнил, ничто не обязывает его сегодня распустить парламент.

"Ни один закон не обязывает меня подписать указ о роспуске парламента. Сегодня я его не подпишу. В понедельник я приглашу партии на консультации, как того требует конституция", - сказал глава республики.

Президент обратился к гражданам страны проявлять спокойствие и не подаваться на провокации извне.

"Складывается впечатление, что кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Я лично не призывал людей выйти на улицы, не призывал к дестабилизации", - отметил Додон.

"Сидите дома, не поддавайтесь на провокаций. В рядах протестующих могут быть провокаторы, целью которых является дестабилизация ситуации. Нам известно, откуда свозят людей на протесты. Не блокируйте здания парламента, правительства", - добавил он.

Обратился глава государства и к сотрудникам правоохранительных органов. Додон заявил, что ему известно, что сотрудникам полиции приказано не вмешиваться в случае, если начнутся провокации и массовые беспорядки.

"В качестве верховного главнокомандующего прошу вас не допускать провокаций, исполнять свой долг как следует. Ситуация в стране меняется, она не будет такой, как вчера и позавчера. Мы хотим мира в этой стране - полиция, призываю вас исполнить свой долг", - подчеркнул глава государства.

Конституционный суд Молдовы в пятницу вынес решение, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Депутаты сочли, что поскольку их мандаты были признаны 9 марта, то у них еще есть время до 9 июня.