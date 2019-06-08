В парламент прибыли дипломаты России, США и ЕС: что за этим последует

Представители дипломатических делегаций Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки прибыли в здание парламента Молдовы для проведения переговоров с депутатами от фракции Партии социалистов и блока ACUM.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Посол России Олег Васнецов, глава дипломатической миссии Европейского Союза в Молдове Петр Михалко и представитель посольства США вошли в здание парламента Молдовы для проведения переговоров с депутатами от фракции Партии социалистов и блока ACUM, передают корреспонденты Sputnik с места события.

О том, что у депутатов состоятся дискуссии с послами, рассказал утром на пресс-конференции президент Молдовы Игорь Додон.

Ранее Додон озвучил несколько своих решений. Первое - он не распустит парламент в субботу. Второе - в понедельник президент созывает депутатов на заседание. Третье - он призвал граждан не поддаваться на провокации, не выходить на акции протеста.

Додон уточнил, ничто не обязывает его сегодня распустить парламент.

"Ни один закон не обязывает меня подписать указ о роспуске парламента. Сегодня я его не подпишу. В понедельник я приглашу партии на консультации, как того требует конституция", - сказал глава республики.

На пресс-конференции глава государства также уточнил, что намерен провести консультации с послами стран-партнеров Молдовы по внешней политике.