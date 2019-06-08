13:45 08 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Delegația UE și SUA la Parlamentul Republicii Moldova

В парламент прибыли дипломаты России, США и ЕС: что за этим последует

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
Получить короткую ссылку
387 0 0

Представители дипломатических делегаций Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки прибыли в здание парламента Молдовы для проведения переговоров с депутатами от фракции Партии социалистов и блока ACUM.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Посол России Олег Васнецов, глава дипломатической миссии Европейского Союза в Молдове Петр Михалко и представитель посольства США вошли в здание парламента Молдовы для проведения переговоров с депутатами от фракции Партии социалистов и блока ACUM, передают корреспонденты Sputnik с места события.

О том, что у депутатов состоятся дискуссии с послами, рассказал утром на пресс-конференции президент Молдовы Игорь Додон.

Ранее Додон озвучил несколько своих решений. Первое - он не распустит парламент в субботу. Второе - в понедельник президент созывает депутатов на заседание. Третье - он призвал граждан не поддаваться на провокации, не выходить на акции протеста.

Додон уточнил, ничто не обязывает его сегодня распустить парламент.

"Ни один закон не обязывает меня подписать указ о роспуске парламента. Сегодня я его не подпишу. В понедельник я приглашу партии на консультации, как того требует конституция", - сказал глава республики.

На пресс-конференции глава государства также уточнил, что намерен провести консультации с послами стран-партнеров Молдовы по внешней политике.

По теме

В субботу в Молдове состоится заседание парламента
Социалисты: решение КС о роспуске парламента - попытка узурпации власти
Теги:
переговоры, Зинаида Гречаный, Нэстасе, Санду, ПСРМ, парламентарии, парламент, дискуссии, ЕС, США, дипломаты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки и новые технологии на ПМЭФ-2019
Касперский: Мы лучше всех знаем, как защититься от русских хакеров
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться