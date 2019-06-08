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Посол России в Молдове Олег Васнецов

Посол России прибыл в парламент Молдовы - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
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О том, что у депутатов состоятся сегодня дискуссии с послами, рассказал утром на пресс-конференции президент Молдовы Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Посол Россси Олег Васнецов прибыл в парламент для проведения переговоров с депутатами от фракции Партии социалистов и блока ACUM, передают корреспонденты Sputnik с места события.

О том, что у депутатов состоятся дискуссии с послами, рассказал утром на пресс-конференции президент Молдовы Игорь Додон.

Додон уточнил, ничто не обязывает его сегодня распустить парламент.

"Ни один закон не обязывает меня подписать указ о роспуске парламента. Сегодня я его не подпишу. В понедельник я приглашу партии на консультации, как того требует конституция", - сказал глава республики.

На пресс-конференции глава государства также уточнил, что намерен провести консультации с послами стран-партнеров Молдовы по внешней политике.



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