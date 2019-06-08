ПСРМ и ACUM подписали временное политическое соглашение

Парламентариям от оппозиционных партий удалось достичь предварительных договоренностей, во временном политическом соглашении они определили основные направления сотрудничества.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали в субботу политическое соглашение. Соответствующее видео распространил в соцсетях депутат-социалист Гайк Вартанян.

Депутат уточнил, что парламентариям от оппозиционных партий удалось достичь предварительных договоренностей, во временном политическом соглашении они определили основные направления сотрудничества.

Временное политическое соглашение ПСРМ и ACUM

Фаркция ПСРМ в полном составе присутствовала на подписании соглашения, там же присутствовали и представители блока ACUM.

Каждый из депутатов социалистов поставил свою подпись под Соглашением, согласно которому будут избраны новые властные структуры в Молвдое, включая руководство парламента, а также правительство, сообщил Вартанян.

"С сегодняшнего дня, судя по всему, в Молдове наступает новая эпоха", - отметил депутат