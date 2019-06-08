ПСРМ и ACUM подписали временное политическое соглашение

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали в субботу политическое соглашение. Соответствующее видео распространил в соцсетях депутат-социалист Гайк Вартанян.
Депутат уточнил, что парламентариям от оппозиционных партий удалось достичь предварительных договоренностей, во временном политическом соглашении они определили основные направления сотрудничества.
Фаркция ПСРМ в полном составе присутствовала на подписании соглашения, там же присутствовали и представители блока ACUM.
Каждый из депутатов социалистов поставил свою подпись под Соглашением, согласно которому будут избраны новые властные структуры в Молвдое, включая руководство парламента, а также правительство, сообщил Вартанян.
"С сегодняшнего дня, судя по всему, в Молдове наступает новая эпоха", - отметил депутат