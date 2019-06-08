Посольства России и США поддержали усилия депутатов по преодолению кризиса

В Дипмиссиях призвали все ответственные политические силы не допустить дестабилизации ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Посольство России в Молдове поддерживает усилия молдавских партий по выходу из политического кризиса. Об этом говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

"Призываем все ответственные политические силы Республики Молдова не допустить дестабилизации ситуации в стране. Поддерживаем усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции и созданию правительства, способного обеспечить прочный гражданский мир и устойчивое развитие Молдовы в соответствии с общепринятыми демократическими нормами", - говорится в заявлении.

Посол России в Молдове Олег Васнецов заявил журналистам, что поддерживает то, что сейчас происходит в парламенте.

"Давайте дождемся итогов", - сказал он.

Аналогичное заявление было опубликовано и на страничке в соцсетях американской дипмиссии.

"Соединенные Штаты поддерживают усилия политических партий Молдовы по обсуждению соглашения и преодолению продолжающегося политического тупика. Выборным должностным лицам необходимо предоставить максимально возможное время и возможность достичь соглашения. Народ Молдовы заслуживает полностью функционирующего правительства, которое может возобновить работу для улучшения жизни всех граждан", — отмечается в сообщении посольства.

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали в субботу временное политическое соглашение. В высшем законодательном органе страны началось заседание, на котором присутствует 61 депутат - представители фракции ПСРМ и блока ACUM.

На повестку дня вынесли важные вопросы, среди которых - выборы руководящих органов парламента и рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.