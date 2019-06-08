Лидер ПСРМ Зинаида Гречаная выдвинута на должность председателя парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. В холле парламента Молдовы начинается тайное голосование на выборах спикера Законодательного собрания. На эту должность выдвинута лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Об этом сообщил депутат-социалист Влад Батрынча.

"Присутствующие на заседании депутаты единогласно проголосовали за выдвижение Гречаной на пост председателя парламента Молдовы", - сказал Батрынча.

Депутаты фракции ПСРМ и ACUM подписали в субботу временное политическое соглашение. В высшем законодательном органе страны проходит заседание, на котором присутствует 61 депутат, - представители фракции ПСРМ и блока ACUM.

На обсуждение депутаты вынесли важные вопросы, среди которых выборы руководящих органов парламента и рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.