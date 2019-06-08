Новое правительство Молдовы приведено к присяге

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Новое правительство Молдовы во главе с премьером Майей Санду приняло присягу в субботу вечером, после того, как получило вотум доверия парламента.

В присутствии молдавского президента Игоря Додона члены кабинета министров дали присягу "соблюдать Конституцию и законы Республики Молдова, отстаивать ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, соблюдать права и свободы граждан".

В состав правительства вошли: премьер-министр Майя Санду, вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, министр сельского хозяйства Жоржетта Минку, министр обороны Павел Войку, министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, министр просвещения, культуры и исследований — Лилиана Николаеску-Онофрей, министр финансов — Наталья Гаврилица, министр здравоохранения, труда и соцзащиты - Алла Немеренко.