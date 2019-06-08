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Ședința parlamentului 08 iunie 2019

Новое правительство Молдовы приведено к присяге

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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Ранее парламент Молдовы утвердил состав правительства во главе с Майей Санду.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Новое правительство Молдовы во главе с премьером Майей Санду приняло присягу в субботу вечером, после того, как получило вотум доверия парламента. 

В присутствии молдавского президента Игоря Додона члены кабинета министров дали присягу "соблюдать Конституцию и законы Республики Молдова, отстаивать ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, соблюдать права и свободы граждан". 

В состав правительства вошли: премьер-министр Майя Санду, вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, министр сельского хозяйства Жоржетта Минку, министр обороны Павел Войку, министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, министр просвещения, культуры и исследований — Лилиана Николаеску-Онофрей, министр финансов — Наталья Гаврилица, министр здравоохранения, труда и соцзащиты -  Алла Немеренко.



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