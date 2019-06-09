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Евгения Медведева

"Дьявол, убирайся из Японии": Медведевой поступили угрозы от разъяренных фанатов

© Sputnik / Владимир Песня
Новости
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку, которую ей оказали после публикации страшного письма с угрозами.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Российская фигуристка Евгения Медведева получила письмо с угрозами от неизвестного фаната в Японии.

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Евгения Медведева рассказала, что её раздражает в мужчинах

Девушка, которая принимает участие в японском шоу Fantasy on Ice вместе с другими звездами фигурного катания, получила анонимное послание на английском языке, передает Sputnik Армения.

"Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твое лицо в Японии. Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии. Ты худшая! Уйди из фигурного катания", - говорится в сообщении.

К слову, о том, что спортсменка получила такое страшное письмо сообщил американский фигурист Джонни Вейр, который и опубликовал его на своей странице в социальных сетях.

​Сама Медведева в Instagram отреагировала на запись Вейра и подтвердила, что записка была адресована ей.

"Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз", - отметила фигуристка.

К тому же она сказала, что угрозы никак не влияют на ее выступления и она уже привыкла к ним. Медведева пожелала поклонникам насладиться ее выступлением и поблагодарила Вейра за его дружбу.

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