Санду призвала силовиков не участвовать в блокировании государственных институтов

Майя Санду обратилась к руководителям и сотрудникам большинства силовых структур и служб Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Назначенный парламентом премьер-министр Майя Санду обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она призвала не участвовать в блокировании государственных институтов.

Санду в качестве премьера обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Призвала не участвовать в блокировании государственных институтов pic.twitter.com/LKW3eqs7Xf — Алена Матвеева (@nySkfJWZgWcdOY1) 9 июня 2019 г.

Санду заявила о легитимности ее кабмина, которую признали зарубежные партнеры. "Требуем от силовых структур не блокировать учреждения и не ставить в опасность жизнь людей", - сказала Санду.

"Я обращаюсь к полицейским, карабинерам, сотрудникам пенитенциарных учреждений, отрядам спецназа. Вчера было избрано новое руководство парламента, утверждено и приведено к присяге новое правительство страны, которые должны заняться работой и вывести страну из политического кризиса", - заявила Санду.

По ее словам, правительство, утвержденное вчера, представляет легитимную власть в Молдове и поддерживается большинством граждан страны и внешнеполитическими партнерами республики. Санду заверила, что новый кабмин будет исполнять возложенные на него обязательства, а этот процесс должен проходить демократически и мирно.

"Палатки, поставленные вчера, - доказательство того, что Демпартия использует силовые структуры для того, чтобы ввергнуть страну в хаос. Они не обеспечивают мирный переход власти. Господа Кавкалюк, Екимов, Пынзарь, не исполняйте незаконных приказов", - попросила Санду.

Она обратилась к сотрудникам Генерального инспектората полиции, Пограничной полиции, Гениспектората по чрезвычайным ситуациям, Бюро по миграции и убежищу, Службы внешней защиты и антикоррупции. "Ваш долг - исполнять закон и защищать страну", - подытожила Санду.

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