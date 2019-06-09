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Ședința parlamentului, 09 iunie 2019

Санду призвала силовиков не участвовать в блокировании государственных институтов

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Майя Санду обратилась к руководителям и сотрудникам большинства силовых структур и служб Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Назначенный парламентом премьер-министр Майя Санду обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она призвала  не участвовать в блокировании государственных институтов.

Санду заявила о легитимности ее кабмина, которую признали зарубежные партнеры. "Требуем от силовых структур  не блокировать учреждения и не ставить в опасность жизнь людей", - сказала Санду.

 "Я обращаюсь к полицейским, карабинерам, сотрудникам пенитенциарных учреждений, отрядам спецназа. Вчера было избрано новое руководство парламента, утверждено и приведено к присяге новое правительство страны, которые должны заняться работой и вывести страну из политического кризиса", - заявила Санду. 

По ее словам, правительство, утвержденное вчера, представляет легитимную власть в Молдове и поддерживается большинством граждан страны и внешнеполитическими партнерами республики. Санду заверила, что новый кабмин будет исполнять возложенные на него обязательства, а этот процесс должен проходить демократически и мирно. 

"Палатки, поставленные вчера, - доказательство того, что Демпартия использует силовые структуры для того, чтобы ввергнуть страну в хаос. Они не обеспечивают мирный переход власти. Господа Кавкалюк, Екимов, Пынзарь, не исполняйте незаконных приказов", - попросила Санду. 

Она обратилась к сотрудникам Генерального инспектората полиции, Пограничной полиции, Гениспектората по чрезвычайным ситуациям, Бюро по миграции и убежищу, Службы внешней защиты и антикоррупции. "Ваш долг - исполнять закон и защищать страну", - подытожила Санду.

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