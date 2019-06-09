Пынзарь отказался подчиняться Нэстасе: он объяснил причины - видео

Глава Генерального инспектората полиции отказывается подчиняться назначенному парламентом министру МВД Андрею Нэстасе, об этом он заявил одному из частных телеканалов.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь утвреждает, что министро внутренних дел является Александр Жиздан, а не Андрей Нэстасе. Об этом Пынзарь заявил одному из частных молдавских телеканалов.

На вопрос репортеров, как он реагирует и отвечает на распоряжения Андрея Нэстасе, глава полиции сообщил: "Мы действуем в соответствии с действующим законодательством и конституционными нормами. Моим министром является Жиздан".

В воскресенье назначенная парламентом премьер-министр Майя Санду обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она призвала не участвовать в блокировании государственных институтов.

Санду заявила о легитимности ее кабмина, которую признали зарубежные партнеры.

"Требуем от силовых структур не блокировать учреждения и не подвергать опасности жизнь людей", - сказала Санду.

Санду в качестве премьера обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Призвала не участвовать в блокировании государственных институтов pic.twitter.com/LKW3eqs7Xf — Алена Матвеева (@nySkfJWZgWcdOY1) 9 июня 2019 г.

​ "Я обращаюсь к полицейским, карабинерам, сотрудникам пенитенциарных учреждений, отрядам спецназа. Вчера было избрано новое руководство парламента, утверждено и приведено к присяге новое правительство страны, которые должны заняться работой и вывести страну из политического кризиса", - заявила Санду.

По ее словам, правительство, утвержденное вчера, представляет легитимную власть в Молдове и поддерживается большинством граждан страны и внешнеполитическими партнерами республики. Санду заверила, что новый кабмин будет исполнять возложенные на него обязательства, а этот процесс должен проходить демократически и мирно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK