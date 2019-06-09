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Ședința parlamentului 08 iunie 2019

Додон хочет обратиться к народу в эфире гостелеканала

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент Игорь Додон хотел бы выступить с обращением 9 или 10 июня.

КИШИНЕВ, 9 июня — Sputnik. Советник президента Молдовы Максим Лебединский сообщил, что глава республики запросил у общественного телеканала "Молдова-1" представить ему эфирное время. В связи с нестабильной политической ситуацией в стране.

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"В связи с нестабильной политической ситуацией в стране от имени президента республики Молдова Игоря Додона с целью обеспечить равновесие в процессе информирования граждан просим выделить время в прямом эфире TV Moldova 1 (с параллельной трансляцией на других телеканалах и государственном радио), чтобы обеспечить право президента обратиться к народу", - говорится в обращении администрации президента к руководству госкомпании "Телерадио-Молдова", которое опубликовал на своей странице в Facebook советник Додона Максим Лебединский.

Президент хотел бы выступить с обращением 9 или 10 июня.

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В Молдове произошел новый политический кризис. Демпартия и Конституционный суд не признали легитимными решения фракции ПСРМ и блока ACUM, которые в субботу, 8 июня, на экстренном заседании парламента избрали спикера, вице-председателей, а также учредили правительство. 

В воскресенье Конституционный суд Молдовы назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Додон назвал решение об его отстранении отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия организовала и провела акцию протеста в центре Кишинева.

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