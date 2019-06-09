Евросоюз признал новое правительство Молдовы во главе с Майей Санду

Европейский союз подтвердил, что признает новые власти в Кишиневе в лице парламентского большинства ПСРМ-ACUM и правительства Майи Санду.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Европейский союз приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

Такое заявление сделали Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

"Европейский Союз готов работать с демократическим и законным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основополагающим принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это, в первую очередь, то, чего люди ожидают и заслуживают", - говорится в заявлении комиссаров.

В то же время ЕС призывает политические партии и население страны к спокойствию и сдержанности.

"Учитывая события, последовавшие за решениями, принятыми вчера парламентом Республики Молдова, Европейский Союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - заявили еврокомиссары.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь, президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. В свою очередь, парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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