Игорь Додон созвал Высший совет безопасности

Ранее президент заявлял что все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями ВСБ.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон созвал заседание Высшего совета безопасности во вторник, 11 июня. Такую информацию глава республики разместил в социальных сетях.

Президент сообщил, что подписал в понедельник указ "об определении состава Высшего совета безопасности республики".

"Подписал Указ об определении состава Высшего Совета Безопасности Республики Молдова. В состав Совета войдут несколько новых членов, а именно: председатель парламента Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр обороны Павел Войку и министр юстиции Станислав Павловский", - уточняется в сообщении президента.

"С целью обеспечения национальной безопасности Республики Молдова(...) я решил созвать заседание Высшего Совета Безопасности 11 июня в 9:00", - написал Додон.

В связи с непростой ситуацией в стране Игорь Додон еще 9 июня заявил, что созывает Высший совет безопасности (ВСБ). Тогда же он сообщил, что намерен подписать указ об утверждении нового состава ВСБ. Додон сообщал, что "все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции".

Что произошло в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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