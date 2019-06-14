В соцсетях сообщили об отставке главы МВД Молдовы: что говорят в ведомстве

Источники, близкие к министерству внутренних дел заявили для Sputnik Молдова, что министр внутренних дел правительства Павла Филипа Александр Жиздан ушел в отставку.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. В блогосфере появилась информация о том, что министр внутренних дел кабинета министров Павла Филипа Александр Жиздан покинул занимаемый пост. Однако, как сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь МВД Алина Збанкэ, она такой информацией не обладает.

"Пока у нас нет такой информации, как только появятся подробности, мы сообщим их прессе", - уточнила пресс-секретарь.

Новый глава МВД: старое руководство ведомства мешает его нормальной работе

В среду назначенный парламентом Молдовы министр внутренних дел, вице-премьер Андрей Нэстасе, выступая на заседании парламента, сообщил, что старое руководство ведомства мешает его нормальной работе.

"Мы наблюдаем за путчем в МВД, которым руководят бывшие начальники и министр - Пынзарь и Жиздан. Они не подчиняются новой законной власти, признанной самыми сильными государствами мира. Ситуация - крайне взрывоопасная. Приказываю всем сотрудникам полиции не подчиняться распоряжениям руководителей-путчистов, не выполнять их распоряжения", - заявил тогда Нэстасе.

Нэстасе обратил внимание сотрудников полиции на "захваченный статус государственных учреждений". "Сотрудники полиции должны понимать, что победа будет на стороне народа, а не путчистов. Прошу каждого сотрудника полиции в этой стране соблюдать законы страны. У вас есть семьи, дети, страна. У вас есть достоинство и смелость, вы должны освободиться сами, и вы освободите всю Молдову", - подытожил министр.

Утро среды началось с инцидента в шестом отделе Национального инспектората по расследованиям столичного сектора Ботаника. Там работали полицейские, которые накануне высказались в поддержку правительства Маий Санду, после чего были отстранены от должностей.

На месте находились отправленный в отставку новым кабмином глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь и назначенный парламентом министр внутренних дел Андрей Нэстасе. Между ними возникла небольшая потасовка, после того как Нэстасе не разрешили попасть внутрь здания - ему преградили путь сотрудники отряда спецназначения "Фулджер".

"Согласно закону, я, как депутат, имею доступ во все государственные учреждения. Поступила информация от офицеров МВД, что предпринимаются попытки эскалации ситуации", - сказал назначенный парламентом глава МВД.

Нэстасе также напомнил Пынзарю о решении правительства Майи Санду, которым в понедельник его отправили его в отставку.

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