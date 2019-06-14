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СМИ: посол США в Молдове посетил офис Демократической партии

© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Ранее в пятницу с дипломатом встречался президент страны Игорь Додон, стороны обсудили политическую ситуацию в республике.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Посол США в Молдове Дерек Хоган посетил в пятницу офис Демпартии. Автомобиль дипломата был заснят репортерами издания Unimedia.

Подробности встречи не сообщаются. Сегодня представители Демпартии должны были дать брифинг в 13.00, однако позже перенесли его на 17.30.

Демпартия Молдовы созвала в пятницу заседание национального политического совета, на котором обсуждает политическую ситуацию в стране. Пресс-служба политформирования не прокомментировала визит дипломата. 

Ранее в пятницу Дерек Хоган встретился с президентом страны Игорем Додоном. Стороны обсудили актуальную повестку двустороннего диалога и подтвердили обоюдный интерес к углублению отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщается на официальной страничке президента в Facebook.

"В ходе обсуждения внутриполитической ситуации в Республике Молдова пришли к единому мнению о необходимости сохранения стабильности. В связи с этим отметил, что запланированный на 16 июня марш в поддержку новой легитимной власти носит исключительно мирный характер", - написал Додон.

Президент подчеркнул, что находится в постоянном контакте с новым парламентским большинством в составе фракций ПСРМ и ACUM, а также с правительством Майи Санду.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. 

Международная реакция на события в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Какие страны поддержали новое правительство
КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Реакция социалистов: не признаем решения КС, они - антиконституционны>>>

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду: нет "старого правительства", только утвержденный парламентом кабмин

Реакция международного сообщества
Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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