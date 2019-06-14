СМИ: посол США в Молдове посетил офис Демократической партии

Ранее в пятницу с дипломатом встречался президент страны Игорь Додон, стороны обсудили политическую ситуацию в республике.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Посол США в Молдове Дерек Хоган посетил в пятницу офис Демпартии. Автомобиль дипломата был заснят репортерами издания Unimedia.

Подробности встречи не сообщаются. Сегодня представители Демпартии должны были дать брифинг в 13.00, однако позже перенесли его на 17.30.

Демпартия Молдовы созвала в пятницу заседание национального политического совета, на котором обсуждает политическую ситуацию в стране. Пресс-служба политформирования не прокомментировала визит дипломата.

Ранее в пятницу Дерек Хоган встретился с президентом страны Игорем Додоном. Стороны обсудили актуальную повестку двустороннего диалога и подтвердили обоюдный интерес к углублению отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщается на официальной страничке президента в Facebook.

"В ходе обсуждения внутриполитической ситуации в Республике Молдова пришли к единому мнению о необходимости сохранения стабильности. В связи с этим отметил, что запланированный на 16 июня марш в поддержку новой легитимной власти носит исключительно мирный характер", - написал Додон.

Президент подчеркнул, что находится в постоянном контакте с новым парламентским большинством в составе фракций ПСРМ и ACUM, а также с правительством Майи Санду.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

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Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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