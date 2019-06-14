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Санду: незаконные решения не должны оставаться безнаказанными

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Премьер заявила, что к лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку будут применены санкции.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала сторонников Демпартии освободить входы в госучреждения и отказаться от манифестаций, соответствующие заявления были сделаны на брифинге в пятницу.

Санду выразила сожаление, что решение демократов уйти в отставку оказалось запоздалым. 

"Чтобы было ясно: нет отставки правительства, которого не было. Правительство Филипа больше не существует с 8 июня 2019 года", - заявила Санду.

"Надеемся, что решение Демократической партии - обдуманное, а за ним не кроется капкан в виде организации выходящих за рамки закона акций. Мы просим руководство партии убрать всех своих людей с периметра госучреждений, отказаться от акций протеста, чтобы избежать конфликтов и насилия, прекратить терроризировать чиновников и не отдавать впредь незаконных приказов", - уточнила Санду.

Премьер отметила, что использование военизированных структур и нападки на журналистов, непризнание правительства, принятие незаконных решений не должны оставаться безнаказанными.

Премьер заявила, что к лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку будут применены санкции.

"Плахотнюк много лет терроризировал страну, в ближайшее время независимая юстиция применит соответствующие санкции к гражданину Плахотнюку и всем, кто подчинялся ему напрямую и нарушал при этом законодательные нормы", - сказала Санду.

Санду потребовала также, чтобы Конституционный суд пересмотрел свои решения и ушел в отставку в полном составе. Также она настаивает на отставке генпрокурора Эдуарда Харужена.

В пятницу на заседании Национального политического совета ДПМ было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, ДПМ решила покинуть власть через отставку правительства.

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