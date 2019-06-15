Правительство Санду впервые собралось на заседание в здании кабмина

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Утвержденное парламентом новое правительство под руководством Майи Санду в субботу впервые собралось на заседание в здании кабмина, которое до этого было заблокировано сторонниками Демпартии.
Несколько дней правительство Санду проводило заседания в здании парламента.
"Мы сегодня собрались на срочное заседание. По его итогам сделаем заявление для прессы", - сказала журналистам Санду.
Все члены нового правительства вошли в здание через центральный вход.
Она сообщила, что министры будут представлены сотрудникам министерств.
В пятницу Демпартия объявила, что уходит из власти через отставку правительства Павла Филипа. Тогда же сторонники ДПМ, блокировавшие почти неделю входы в государственные учреждения в Кишиневе, покинули свои места.