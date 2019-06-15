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Guvernul Republicii Moldova Правительство РМ

Правительство Санду впервые собралось на заседание в здании кабмина

© Sputnik / Евгений Панасенко
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Все члены нового правительства вошли в здание кабмина через центральный вход.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Утвержденное парламентом новое правительство под руководством Майи Санду в субботу впервые собралось на заседание в здании кабмина, которое до этого было заблокировано сторонниками Демпартии.
Несколько дней правительство Санду проводило заседания в здании парламента.

"Мы сегодня собрались на срочное заседание. По его итогам сделаем заявление для прессы", - сказала журналистам Санду.

Все члены нового правительства вошли в здание через центральный вход.

Она сообщила, что министры будут представлены сотрудникам министерств.
В пятницу Демпартия объявила, что уходит из власти через отставку правительства Павла Филипа. Тогда же сторонники ДПМ, блокировавшие почти неделю входы в государственные учреждения в Кишиневе, покинули свои места.



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