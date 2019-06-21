Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку

Решение об отставке было принято на встрече совета однопартийцев спикера грузинского парламента.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, передает Sputnik Грузия. Решение об отставке было принято на фоне беспорядков, начавшихся в Грузии накануне, 20 июня.

Сообщается, что Каладзе принял решение подать в отставку, "так как проявил большую ответственность после произошедших накануне событий".

Каладзе зачитал заявление политсовета правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" после его заседания.

Поводом для скандала в Тбилиси, спровоцировавшего акцию оппозиции, послужило выступление в зале заседаний парламента Грузии с трибуны спикера депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Грузия принимала 26-ю сессию Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой был Гаврилов. Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, впустив в страну и предоставив почетное место в парламенте человеку, якобы делавшему заявления в поддержку независимости Абхазии и принимавшему участие в военных действиях против грузин. Власти, со своей стороны, заявили о "протокольной ошибке" организаторов ассамблеи православия в Тбилиси.

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