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Ракетный удар США, иллюстративное фото

Дональд Трамп подтвердил, что распорядился отменить удары по Ирану

© AP Photo / Hassan Ammar
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"За десять минут до удара я его остановил", - написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что распорядился отменить планировавшиеся удары по Ирану.

​"В понедельник они (Иран) сбили беспилотник в международных водах. Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию - по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил - это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник", - написал Трамп в Twitter.

"Я не тороплюсь, наши вооруженные силы восстановлены, обновлены, готовы действовать, они с большим отрывом лучшие в мире. Санкции "кусаются", вчера добавлены новые. Иран никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира!", - добавил Трамп.

Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.

Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".

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