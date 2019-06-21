22:41 21 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:

Додон обсудил с Медведевым экономические вопросы

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Новости
Получить короткую ссылку
177 0 0

Президент сообщил, что на следующей неделе в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили на встрече вопросы экономического характера.

CC0 / Pixabay / stevepb
Додон: учитывать все варианты поставок, но договор с "Газпромом" - приоритет

Встреча прошла в Минске.

Как написал глава республики на своей страничке в социальной сети сразу же по итогам переговоров, кроме его просьбы продлить срок действия беспошлинного экспорта молдавской продукции, стороны рассмотрели вопрос о поставках природного газа в Молдову.

Что надо сделать, чтобы не было проблем с газом в 2020 году>>>

"С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнерам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию и разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом. Кроме того, обсудил с российскими партнёрами вопросы поставок природного газа в Республику Молдова после 1 января 2020 года, когда истекает срок предыдущего контракта. Уверен, что решение всех этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с Российской Федерацией", - написал Додон.

Президент отметил, что в начале следующей недели в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак. Он проведет переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений.
Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Получится ли у Майи Санду наладить отношения с Россией

В начале июня Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд  назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.

Как долго продлится союз ПСРМ и ACUM>>>

Додон заявил ранее, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. По его словам, новое правительство и парламентское большинство неоднородное, разное, но соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе, половина которого хочет быть ближе с ЕАЭС, с Россией, другие - с Евросоюзом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция протеста в Тбилиси: во что вылились беспорядки - фоторепортаж
Александр Слусарь провел телефонный разговор с Эдуардом Харунженом
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться