Додон обсудил с Медведевым экономические вопросы

Президент сообщил, что на следующей неделе в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили на встрече вопросы экономического характера.

Встреча прошла в Минске.

Как написал глава республики на своей страничке в социальной сети сразу же по итогам переговоров, кроме его просьбы продлить срок действия беспошлинного экспорта молдавской продукции, стороны рассмотрели вопрос о поставках природного газа в Молдову.

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"С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнерам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию и разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом. Кроме того, обсудил с российскими партнёрами вопросы поставок природного газа в Республику Молдова после 1 января 2020 года, когда истекает срок предыдущего контракта. Уверен, что решение всех этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с Российской Федерацией", - написал Додон.

Президент отметил, что в начале следующей недели в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак. Он проведет переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений.

В начале июня Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.

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Додон заявил ранее, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. По его словам, новое правительство и парламентское большинство неоднородное, разное, но соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе, половина которого хочет быть ближе с ЕАЭС, с Россией, другие - с Евросоюзом.

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