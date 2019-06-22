Додон: Молдова стремится к восстановлению стратегических отношений с Россией

Додон заверил российское руководство в том, что правительство и парламентское большинство Молдовы придаст новый импульс стратегии взвешенной внешней политики.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в пятницу на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым, что республика стремится восстановить стратегические отношения с РФ.

"Обсудил с российскими партнёрами вопросы поставок природного газа в Республику Молдова после 1 января 2020 года, когда истекает срок предыдущего контракта. Уверен, что решение этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с Российской Федерацией", - написал Додон в Facebook.

Он заверил российских партнеров в том, что новое правительство и парламентское большинство в стране придаст новый импульс стратегии взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений.

В начале июня в Санкт-Петербурге встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.

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